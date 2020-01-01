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رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والعين بث مباشر في الدوري السعودي

السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والعين بث مباشر في الدوري السعودي



الرياض / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الاتفاق ضد العين بث مباشر اليوم السبت المقررة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار لقاءات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الاتفاق والعين مباشر تأتيكم على القناة الرياضية السعودية الثانية 2 عبر يوتيوب بصوت المعلق راشد الدوسري، عند الساعة 05:40 بتوقيت الرياض والدوحة والقدس وعمان وبغداد وبيروت.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى بين فريقي الاتفاق والعين الذي صعد حديثا لأول مرة في تاريخه إلى دوري المحترفين السعودي، علما أنه خسر في الجولة الأولى أمام الهلال بصعوبة بالغة (1-0).

رابط القناة الرياضية السعودية يوتيوب

ويحتل الاتفاق حاليا المركز السابع برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الفتح والقادسية والوحدة، لكن حال تمكن من الانتصار على العين، فإنه سوف يتصدر جدول الترتيب بالتساوي مع الأهلي بست نقاط.

ونجح فريق التعاقدات في نادي العين، بالحصول على توقيع المدافع بارتولوميو باستوس نجم لاتسيو الإيطالي، إذ من المتوقع أن تشكل هذه الصفقة دفعة وإضافة قوية في الدوري الفترة المقبلة.

وأعلن الاتفاق عن جاهزية للقاء الذي وصفه النادي بأنه صعب خاصة في ظل رغبة وسعي العين لحصد أول ثلاث نقاط لهم بالمسابقة، ولا تعلم الأندية المنافسة ضده تفاصيل كثيرة عنه.

وينتظر الاتفاق بعد مباراة العين، مواجهات من العيار الثقيل، لا سيما الجولة القادمة ضد أبها ثم الهلال والفتح والتعاون والنصر وضمك والفيصلي والقادسية والوحدة والشباب على التوالي.

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