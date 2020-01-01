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"الإسلامية" تستأنف التعليم الوجاهي في المقررات العملية بدءًا من الثلاثاء

السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإسلامية" تستأنف التعليم الوجاهي في المقررات العملية بدءًا من الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت الجامعة الإسلامية في مدينة غزة يوم السبت استئناف التعليم الوجاهي في المقررات العملية وفق نظام مكثّف اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، مؤكّدة سعيها لتوسيع التعليم الوجاهي ما أمكن بحسب تطورات الحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، وستهتم بمراعاة طلبة المستوى الأول.

وقالت الجامعة، إنّ الكليات ستعلن لطلبتها عن البرامج الخاصة بالمقررات التي سيتم تدريسها وجاهيًا، مشيرة إلى استمرار في التعليم الإلكتروني لمعظم المساقات للفصل الدراسي الحالي.

وأوضحت أنّ القرار يأتي حرصًا منها على استكمال الفصل الدراسي الحالي، وتحسين نوعية التعليم، وقد جاء بعد تقييم الجامعة للفرص المتاحة للتعليم الوجاهي في ظل ما يصدر عن الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية

وأكّدت الجامعة الإسلامية بغزة أنّها ستأخذ بكل الاحتياطات الصحية من التعقيم لأماكن الدراسة والمختبرات وتحقيق التباعد وغير ذلك، داعية الطلبة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية التي ستعلنها، آملة منهم تفهّم الإجراءات الاضطرارية التي ستتّخذها على بوابات الجامعة.
وشدّدت على أنّه "لا يسمح للطلبة من المناطق المصنفة حمراء بدخول الجامعة"، قائلة إنّه سيتم معالجة ما يتعلق بهؤلاء الطلبة بما يحقق مصلحتهم.

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