مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر الرياضية السعودية يوتيوب

الرياض / سما

تقدم لكم وكالة سما، رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح بث مباشر اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والفتح مباشر تنقل عبر القناة الرياضية السعودية بموقع يوتيوب بصوت المعلق جعفر الصليح عند الساعة 07:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والكويت والقدس وبغداد والمنامة ودمشق وبيروت.

وتوقع الكابتن عبدالله المسند في تصريح له فوز الفتح على الاتحاد الذي هبط مستواه في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن لاعبي الفتح يمرون بحالة فنية جيدة ويقدمون أداءً مميزا منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

رابط مباراة الاتحاد والفتح مباشر

ويمتلك الفتح أفضلية على الاتحاد الذي لم يتفوق عليه خلال المباريات الثلاث الأخيرة بينهما، أولها في الدوري السعودي (1-0)، ثم فاز عليه (2-1) في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادلا بالدوري.

وفاجأ الفتح جميع متابعي الكرة السعودية، حينما تغلب على النصر في افتتاح الدوري بهدفين مقابل هدف، إذ يسعى اليوم لتكرار ذات السيناريو أمام الاتحاد الذي لا يملك في رصيده إلى نقطة حتى اللحظة.

وحال نجح الفتح في تخطي الاتحاد، فإنه سوف يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الأهلي، في حين يبقى الخصم يعاني مع فرق المؤخرة، العين وضمك والباطن والنصر.

يُذكر أنه قبل بداية مباراة الفتح والاتحاد في دوري محمد بن سلمان، يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة العين والاتفاق التي تنقل عبر القناة الرياضية السعودية الأولى بصوت المعلق راشد الدوسري.