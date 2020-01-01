علاجات طبيعية للقضاء على تجاعيد العيون.. تعرف إليها

وكالات / سما /

نشرت مجلة "إستيلو ناكست" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن البدائل الطبيعية التي من شأنها أن تساعدك على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر حول العينين.



وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بشرة الوجه حساسة جدا مقارنة ببقية الجسم، وهي دائما معرضة لتأثيرات العوامل الخارجية مثل البكتيريا والغبار والسموم والأوساخ التي تفعل الجذور الحرة التي تسرع شيخوخة خلايا الجلد.



وأوردت المجلة أنه مع مرور السنين، يصبح ظهور التجاعيد أمرا لا مفر منه، يمكن أن تظهر الخطوط الدقيقة في عمر متقدم أيضا خاصة حول العينين. وفيما يلي، إليك أفضل العلاجات الطبيعية لمنع ظهور ما يسمى بتجاعيد "أقدام الغراب".



ما هي تجاعيد أقدام الغراب؟



عرّفت المجلة تجاعيد "أقدام الغراب" بأنها خطوط دقيقة تتشكل حول العينين يزداد عمقها بمرور الوقت، وذلك بسبب فقدان الجلد مرونته وتراجع قدرة الخلايا على التجدد. تبرز هذه التجاعيد عندما نبتسم، ولكنها تكون واضحة لدى البعض دون القيام بأي تعبير على وجوههم. وإلى جانب السن، يقال إنها مرتبطة أيضا بضعف وظائف الكبد وسوء التغذية.



ما هي العوامل التي تساهم في ظهور تجاعيد العين؟



1. فقدان الجلد الكولاجين والإيلاستين



أوضحت المجلة أن الإيلاستين والكولاجين عبارة عن ألياف بروتينية موجودة في الجلد توفر له المرونة والقدرة على المقاومة. عندما تكون البشرة شابة وصحية، يمكن أن تتعافى بشكل أسرع بفضل وجود هذه الألياف. ولكن مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد أرق وتصبح قدرته على التعافي بطيئة وذلك بسبب فقدان هذه البروتينات.



2. التعرض للأشعة فوق البنفسجية



أضافت المجلة أن الأشعة فوق البنفسجية تعمل على تسريع عملية الشيخوخة الطبيعية عن طريق تكسير النسيج الضام للجلد الذي يحتوي على الكولاجين والإيلاستين، وبذلك يفقد الجلد قوته ومرونته، مما يتسبب في ضعف البشرة وظهور التجاعيد قبل الأوان.



3. التدخين



يسرع التدخين شيخوخة الجلد، لأن النيكوتين يسبب تغيرات في تدفق الدم إليه مما ينتج عنه تكوين التجاعيد.



4. تعابير الوجه المتكررة



أشارت المجلة إلى أن التحديق في أشعة الشمس والابتسام والتثاؤب من بين حركات الوجه التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد التي تصبح دائمة بمرور الوقت.



5. عدم ترطيب البشرة بشكل جيد

إن عدم ترطيب البشرة بشكل جيد من أسباب جفافها، كما يسبب ذلك فقدان الخلايا لحجمها الطبيعي ما يؤدي إلى تشكل خطوط دقيقة تتحول إلى تجاعيد في وقت مبكر.



6. اتباع نظام غذائي غير مناسب



يؤثر عدم تناول الفواكه والخضروات الغنية بالليكوبين والفيتامين سي بشكل ملحوظ على الإنتاج الطبيعي للكولاجين. كما أن تناول القليل من الأطعمة الغنية بالجينيستين يقلل من وجود هذه الألياف في الجلد.



وصفات منزلية لتقليل التجاعيد حول العينين



لا يمكن التخلص تماما من التجاعيد الصغيرة التي تتشكل حول العينين، وإنما يمكن تخفيفها من خلال الترطيب الجيد والتغذية المفيدة لصحة الجلد. ومن بين المنتجات الطبيعية الموصى بها نجد:



1. الصبار



يتميز الصبار بمضادات الأكسدة واحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها. يتغلغل جل الصبار في أعماق طبقات الجلد ويرطبها، ويمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا، ويساعد في زيادة الكولاجين والإيلاستين في الأدمة لضمان نضارة البشرة.



للتخلص من تجاعيد "أقدام الغراب"، ينصح باستخراج جل الصبار وتطبيقه مباشرة حول العينين في الليل. وفي الصباح، يمكنك غسل وجهك كالمعتاد وستلاحظين بمرور الوقت اختفاء التجاعيد تدريجيا. وللحصول على النتائج المرجوة، ينبغي تطبيق هذا العلاج يوميا.



2. الأفوكادو



ينصح بهذه الفاكهة بشدة لتنعيم خطوط التعبير، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن وبخصائص مرطبة تقوي أنسجة الجلد. كما أنها تنشط إنتاج الكولاجين الذي لا يساعد فقط في تقليل ظهور التجاعيد وإنما يمنع التهاب الجلد وحب الشباب. لتطبيقه، عليك هرس ثمرة الأفوكادو وتوزيع الخليط على الوجه مع التركيز على منطقة العين بحركات بطيئة ودائرية. يُترك لمدة 25 دقيقة وبعد ذلك يُزال بالماء العذب.



3. البابايا



أوضحت المجلة أن البابايا فاكهة غنية بالفيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويمنح الجلد المتانة والمرونة. يمكنك وضع اللب مباشرة على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء الدافئ، أو إعداد قناع من دقيق الشوفان أو زيت الزيتون لتوفير مزيد من النعومة والترطيب، ثم وضعه على الوجه لمدة 10 دقائق وإزالته بالماء البارد.



4. زيت الخروع



يتميز زيت الخروع بخصائص مليّنة تساعد على تنعيم البشرة، مما يسمح بإخفاء التجاعيد بسهولة، كما يساهم في إنتاج الكولاجين والإيلاستين اللذين يعززان نضارة البشرة. وهو لا يقلل من ظهور "أقدام الغراب" فحسب، بل يجدد خلايا الجلد أيضا، ويجعل البشرة أكثر نعومة.



يمكن تطبيق زيت الخروع مباشرة حول منطقة العين، مع التركيز على تدليك الخطوط الدقيقة باستخدام أطراف الأصابع بحركات لطيفة. ويمكن أيضا مزج زيت السمسم مع زيت الخروع ووضعه على المنطقة وتركها طوال الليل، ثم شطفها بالماء الدافئ عند الاستيقاظ.



5. الحليب



إن هذا المنتج مستخدم في طقوس الجمال منذ قرون، وقد تحممت الملكة كليوباترا بالحليب يوميا للحصول على بشرة صحية وشابة، لأنه يحتوي على الفيتامينات أ وب ود وهـ بالإضافة إلى الكالسيوم. يساعد الحليب على تجديد شباب البشرة ويزيد من إنتاج الكولاجين.



يمكن استخدام الحليب بعدة طرق، وذلك إما من خلال وضع كرات قطنية على محيط العين بعد غمسها في الحليب، مما يساعد على زيادة نعومة البشرة على الفور، أو استخدامه كمزيل للمكياج للتخلص من الشوائب التي قد تضر بصحة البشرة.



6. الخيار



بفضل احتوائه على الماء والفيتامينات سي وإي وبعض الزيوت الأساسية، يعتبر الخيار بديلا رائعا لمكافحة التجاعيد. يحتوي الخيار على حمض الكافئيك الذي يعزز صحة الأنسجة. يمكنك إعداد عصير الخيار ونقع كرة قطنية فيه وتوزيع السائل على كامل الوجه، أو وضع شريحتين على العين للحد من التجاعيد وإراحة العينين بعد يوم عمل مكثف.



7. بياض البيض



يعتبر بياض البيض خيارا ممتازا لمحاربة التجاعيد، فهو يساعد على شد الجلد المترهل، مما يقلل من ظهور "أقدام الغراب" الشهيرة. في هذه الحالة، ما عليك سوى خفق البياض قليلا وتطبيقه حول العينين، وتركه لمدة 15 دقيقة ثم إزالته بالماء، ويوصى بفعل ذلك مرتين في الأسبوع.



8. البرتقال والليمون



يساعدك المزج بين عصير البرتقال والليمون على شد المنطقة المحيطة بالعينين وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات. وما عليك سوى تطبيقه بعناية شديدة لمنع العصير من الدخول في العين.



9. زيت جوز الهند البكر



يعد زيت جوز الهند البكر بمثابة مرطب طبيعي رائع يسمح بتغذية البشرة والحفاظ على رطوبتها ونضارتها. فهو يحتوي على الفيتامين هـ والأحماض الطبيعية التي تسمح بترميم أنسجة الجلد مما يؤخر ظهور التجاعيد ويجعل تلك الموجودة أقل وضوحا. للاستمتاع بفوائد زيت جوز الهند البكر، عليك فقط تدليك المنطقة حول العينين بهذا الزيت بحركات بطيئة قبل النوم.



10. البابونج



يتميز البابونج بخصائصه المضادة للالتهابات. في هذه الحالة، ما عليك سوى وضع بعض أكياس البابونج في الفريزر ثم تطبيقها حول العينين وستلاحظين أن النتائج فورية.



وأشارت المجلة إلى ضرورة تجنب التعرض للشمس لفترة طويلة، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس، وارتداء النظارات الشمسية في جميع الأوقات، فضلا عن شرب الكثير من الماء وعدم شد بشرتك عند وضع الماكياج. لا تنسي أن المنطقة المحيطة بالعيون حساسة للغاية، ولهذا يجب الانتباه لها جيدا.