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"مبـاحث كـورونا" تُغلق 77 محلًا مخالفا وتوقف 97 مواطنا بغزة

السبت 24 أكتوبر 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مبـاحث كـورونا" تُغلق 77 محلًا مخالفا وتوقف 97 مواطنا بغزة



غزة / سما/

قالت "مباحث كورونا" بغزة أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 77 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 61 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 36 مواطنا خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 22 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

#غزة #فيروس كورونا

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