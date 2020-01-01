رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم السبت، إدانة فلسطينية لإعلان تطبيع السودان مع إسرائيل، ونقل الاحتلال الاسير الأخرس الى عيادة "سجن الرملة" رغم حرج وضعه وإلغاء تجميد اعتقاله الإداري.

كما ركزت الصحف على شن الاحتلال غارات جوية على غزة واعتقال 10 مواطنين من الضفة، وإصابات خلال مواجهات في كفر قدوم والخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الايام":

- الاحتلال ينقل الأخرس الى عيادة سجن الرملة رغم حرج وضعه ويلغي تجميد اعتقاله الإداري

- وقوع إصابات في اعتداءات مستوطنين على بورين خلال قمع الاحتلال تظاهرات الخليل وكفر قدوم

- تضرر عشرات المنازل ومزارع وحقول نتيجة القصف.. غزة: سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة واراضي زراعية

- إدانة فلسطينية لإعلان تطبيع السودان مع إسرائيل.. الرئاسة: لا يحق لأحد التكلم باسم شعبنا وقضيته

- ترمب يعلن انتهاء العداء بين السودان وإسرائيل واتفاقهما على تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية

- الخرطوم: التطبيع يتوقف على موافقة المجلس التشريعي

- السودان: اتصالات لتشكيل جبهة ضد التطبيع

- "الوباء": 5 وفيات، ورصد 513 إصابة جديدة وتسجيل ارتفاع طفيف في الإصابات النشطة

- الأردن:27 وفاة و2489 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- "أوتشا" يصدر تقريرا مفصلا حول اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال الاسبوعين الماضيين

- آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

*"الحياة الجديدة":

- خلال اتصال هاتفي: الرئيس يشكر البابا فرانسيس ويثمن مواقف الفاتيكان الرافضة للمشاريع المخالفة للقانون الدولي

- تعقيبا على البيان الأميركي- الاسرائيلي- السوداني المشترك: الرئاسة تدين تطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية

- فتح تدين الإعلان الأميركي- السوداني- الإسرائيلي

- الاحتلال شن غارات جوية على غزة واعتقل 10 مواطنين من الضفة .. إصابات خلال مواجهات في كفر قدوم والخليل ومستوطنون يهاجمون قرية بورين

- خبير أممي طالب إسرائيل بالإفراج عنه وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري .. الاحتلال يقرر إلغاء تجميد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس وينقله إلى سجن عيادة الرملة

- استطلاع: نتنياهو عاجز عن تشكيل حكومة رغم ارتفاع طفيف على شعبيته

- 4 وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

- 27 وفاة بكورونا في الأردن و7 في لبنان والصحة العالمية تحذر: الأشهر القادمة ستكون صعبة

- بدء التوقيت بالعمل الشتوي

*"القدس":

- الرئاسة الفلسطينية تدين تطبيع العلاقات مع إسرائيل

- اتصال هاتفي بين عباس والبابا فرانسيس

- ترمب يعلن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات

- الاحتلال يقتحم غرفة الأسير الأخرس بمستشفى "كابلان" وينقله لسجن الرملة ويلغي أمر تجميد اعتقاله في اليوم الـ89 من إضرابه.

- مواجهات في الخليل وكفر قدوم وبيت دجن وبورين

- عشرات الإصابات بالرصاص والغاز باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه واعتقال 10 شبان

- حماس والجهاد: العدوان الإسرائيلي لن يكسر إرادة شعبنا

- معلمة من غزه تفوز بلقب "المعلم العالمي" لـ2020

- آلاف المصلين يؤدون "الجمعة" في الأقصى

- الإصابات تتجاوز 42 مليونا بفيروس "كورونا" حول العالم

- 4 وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة والقطاع

- 10 وفيات و674 إصابة بكورونا في إسرائيل

- لقاح "أكسفورد" نحو المرحلة الأخيرة