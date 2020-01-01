مشاهدة مباراة الهلال والمريخ بث مباشر ديربي الدوري السوداني 2020

الخرطوم / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة المريخ والهلال بث مباشر المقررة اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة الهلال والمريخ مباشر تنقل عبر قناة كل الملاعب الرياضية السودانية من ملعب الخرطوم في العاصمة، إذ قد يشهد اللقاء تحديد هوية بطل الدوري السوداني لهذا الموسم الاستثنائي بتفاصيله.

ويكون موعد مباراة المريخ والهلال في ديربي السودان المنتظر، الساعة السابعة مساءً بتوقيت الخرطوم والقاهرة، الثامنة لدى القدس والرياض، السادسة في الرباط وتونس والجزائر.

وحال تمكن المريخ من الفوز على الهلال، فإن ذلك يعني حصوله على لقب الدوري قبل جولة واحدة من النهاية، علما أن كلا الفريقين قد تأهل رسميا إلى دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة.

أما الهلال السوداني، لا يوجد خيار أمامه في موقعة اليوم سوى الانتصار، إذ أن أي نتيجة أخرى لن تكون في صالحه، لذلك استعد جيدا وسط وعود جدية بتقديم مكافآت للاعبين بعد المباراة.

وكان المريخ قد حسم مباراة الذهاب لصالحه، حينما فاز على الهلال بهدفين دون مقابل، سجلهما نجم الفريق والمنتخب الوطني رمضان عجب، بينما طُرد عبد اللطيف سعيد بوي من الخصم.

ويعتبر ديربي الهلال والمريخ الأهم في الكرة السودانية، إذ لا يمكن توقع نتيجة اللقاء قبل النهاية، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمران بها في ختام موسم رياضي غير مسبوق.

ويحتل المريخ حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 71 نقطة من 22 فوز وخمسة تعادلات وأربع هزائم، بينما يلاحقه الهلال بالمركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق كبير.