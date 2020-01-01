مسؤول أمريكي يكشف بندا في اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل يتعلق بـ"حزب الله"

القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤول أمريكي بارز، عن بند يتعلق بـ"حزب الله" اللبناني، في اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل.

[المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020]



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن المسؤول الأمريكي، تأكيده أن "اتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والسودان يشمل إدراج حكومة الخرطوم "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب".

وقال المسؤول، إن "السودان وافق على تصنيف "حزب الله" تنظيما إرهابيا، على الرغم من أن البيان الأمريكي- السوداني- الإسرائيلي المشترك بشأن اتفاق التطبيع لم يتطرق إلى هذا الموضوع".

و​أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "نعلن اليوم عن تحقيق انفراج دراماتيكي آخر للسلام، حيث تنضم دولة عربية أخرى إلى دائرة السلام، وهذه المرة يتم تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية. يا له من تحول هائل".

يأتي ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق أمس الجمعه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس رسميا عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.