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شركة "هواوي" الصينية تسجل أبطأ نمو بسبب ضغط أمريكي

السبت 24 أكتوبر 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "هواوي" الصينية تسجل أبطأ نمو بسبب ضغط أمريكي



وكالات / سما /

ذكرت شركة "هواوي" الصينية لصنع الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات اليوم السبت أن المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام زادت بنسبة 9ر9%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث تباطأ نشاطها تحت ضغط أمريكي.

وزادت المبيعات في النصف الأول من العام بنسبة 1ر13%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، طبقا لما ذكرته الشركة.

وتشدد الولايات المتحدة بشكل تدريجي العقوبات على عملاق التكنولوجيا، التي تتهمها بالتجسس لصالح بكين.

وفي آب/أغسطس الماضي، منعت واشنطن شركة هواوي من شراء أي رقائق أشباه الموصلات المصنوعة ببرمجيات أو تكنولوجيا أمريكية، مما يضع شركة الهواتف الذكية في مشكلات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد قال في مقابلة أوائل تشرين أول/أكتوبر الجاري أن استثمارات شركة "هواوي"، عملاق التكنولوجيا الصينية في أوروبا ترقى إلى "عمليات نهب ".

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد أوروبا من مخاطر تغلغل اقتصادي من قبل الصينيين.

وبشكل خاص، حثت الولايات المتحدة شركائها الرئيسيين على أن يحذوا حذوها في إقصاء شركة "هواوي" من شبكات اتصالات الجيل الخامس.

#هواوي #الصين #أمريكا

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