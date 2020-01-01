إنتر يكشف خبرا سارا لأنصاره بشأن المغربي "حكيمي"

وكالات / سما /

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عن آخر الأخبار بشأن إصابة نجمه المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.



وأعلن نادي إنتر ميلان، أن المسحة الطبية التي أجراها المغربي الظهير الأيمن للفريق، جاءت نتيجتها سلبية.



وكان إنتر قد أعلن أمس الأول، إصابة حكيمي بفيروس كورونا، وغاب على إثرها عن مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



وحسب البيان الرسمي الذي أصدره إنتر ميلان، فإن حكيمي أجرى مسحة أمس الخميس، والتي كشفت نتيجتها اليوم الجمعة، وجاءت سلبية.



وأضاف البيان أن النجم المغربي البالغ 21 عاما، والذي لم تظهر عليه أعراض المرض، سيخضع لمسحة إضافية، لتقييم حالته النهائية ومدى قدرته على العودة للمشاركة مع الفريق.



