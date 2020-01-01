جوارديولا يكشف الوضع الصحي للاعبي مانشستر سيتي

وكالات / سما /

أزاح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الستار عن وضعية لاعبيه المصابين، وذلك قبل مواجهة وست هام يونايتد، يوم السبت، لحساب الجولة 6 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فيرناندينيو قد تعرض لإصابة قوية ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، أما كيفن دي بروين وإيمريك لابورت فقد عادا من فترة التوقف الدولي وهما مصابيْن.

وقال المدرب الإسباني: “دي بروين ولابورت وآكي؟ بعضهم سيتواجد غداً والبعض الآخر لا، ستعرفون غداً. بالنسبة لبينجامين ميندي فإنه بالتأكيد سيغيب عن مباراة الغد وعن الأيام المقبلة أيضاً”.

وتابع: “فيرناندينيو قائد داخل وخارج الملعب، باستثناء الـ90 دقيقة نحن نقضي وقت طويل سوياً خارج الملعب لأنه يمكنه المساعدة في أشياء أخرى، من الجيد أنه سيغيب لأقل من شهر، إنه صلب”.

وواصل: “لا أعلم إذا كان هناك فرق أكثر ستدخل في سباق المنافسة، كل شيء مختلف هذا الموسم، الدوري الإنجليزي دوري مفتوح للغاية وما حدث آخر موسمين حيث استحوذ فريقين فقط كان شيء غير اعتيادي”.

وعن موقعة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، قال جوارديولا: “في الكلاسيكو لا توجد توقعات، أي شيء يمكن أن يحدث، ولكن الفريقين سيستعيدان إيقاعهما، وسيعودان إلى الفوز بالمباريات، وإلى مواقعهما الطبيعية في كل بطولة، أنا متأكد من أنهما سيحققان الانتصارات، ويعودان إلى ديناميكيات الفوز”.