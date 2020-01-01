الصحة بغزة : وفاة و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و77 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حليمة حسن أبو الخير (70 عامًا)، من سكان غزة توفيت جراء الإصابة بالفيروس، بعد أن كانت تتلقى العلاج في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي، علمًا أنها تعاني من أمراض الضغط والسكر والقلب.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 2187 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار/ مارس الماضي 5331، منهم 2015 حالة نشطة، و3285 حالة تعافٍ، و31 حالة وفاة.