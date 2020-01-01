وادي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية

القاهرة / سما /

كتب النجم الدولي الفلسطيني محمود وادي المحترف حالياً في فريق بيراميدز المصري، اسمه بأحرف من ذهب، بعد أن أصبح أغلى لاعب فلسطيني محلي في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.

وقام وادي بالتوقيع لنادي بيراميدز لمدة أربع سنوات مقابل 40 مليون جنيه مصري، أي ما يُعادل 2 مليون دولاراً أمريكياً، قادماً من المصري البورسعيدي الذي حصل على 20 مليون جنيه مصري أي ما يُعادل مليون دولار مقابل انتقاله.

وحصل بعض اللاعبين الفلسطينيين المُقيمين خارج فلسطين، والذين لم يسبق لهم اللعب في فلسطين، على عقود أعلى من عقد وادي، ولكن الإحصائية تخص اللاعبين الذي لعبوا في الدوري الفلسطيني قبل انتقاله للاحتراف خارجه.

ولعب وادي مع المصري 75 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 10 أهداف، في تجربته الاحترافية الثانية خارج فلسطين بعد أن لعب للأهلي الأردني قبل ثلاثة أعوام منتقلاً من أهلي الخليل.

وبدأ وادي حياته الكروية في نادي معن بخانيونس في الدرجة الرابعة، قبل أن ينتقل إلى نادي اتحاد خانيونس، ومنه إلى أهلي الخليل.