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أوقاف غزة تستنكر إساءة صحف فرنسية لنبيّ الإسلام

السبت 24 أكتوبر 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تستنكر إساءة صحف فرنسية لنبيّ الإسلام



غزة / سما /

 استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم السبت، "الحملة الممنهجة التي تشنها بعض الصحف الفرنسية" عبر نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة لرسول الإسلام.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن نشر هذه الرسوم دون أدنى احترام، يمثل تحدٍ واضح لمشاعر ملايين المسلمين في العالم.

وقالت "إن هذه الممارسات العنصرية من قِبل الصحف الفرنسية التي نشرت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، على ما يبدو بدعم وموافقة من الحكومة الفرنسية ورئيسها ماكرون"، وحمّلت الحكومة الفرنسية "المسؤولية عن هذه الإساءات الخطيرة، والتي تفتح أبواب الفتنة والصراع".

وأضافت أن "هذه الرسوم تدل بشكل قاطع وواضح على مدى الحقد والكراهية تجاه الإسلام والمسلمين".

وطالبت وزارة الأوقاف في غزة، الحكومات العربية والإسلامية بأن يكون لهم موقف واضح تجاه الحكومة الفرنسية التي تسمح بنشر رسوم مسيئة لنبي البشرية بحجة حرية التعبير.

ودعت الوزارة، المسلمين كافة في أنحاء العالم إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

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