لماذا يطبعون ؟ أِشرف صالح

على قاعدة أن السياسة مصالح يعود التطبيع العربي مع إسرائيل وبرغبة الولايات المتحدة بالفائدة على الدول المطبعة كونها دول تفتقر للمقومات والتي من الممكن أن تجعلها في غنى عن التطبيع , فمثلاً مصر والتي فتحت باب السلام مع إسرائيل في نهاية السبعينيات إعتبرت أن التطبيع مع إسرائيل سيخرجها من قمقم الفقر والجهل , أما الأردن في التسعينيات كانت تعتبر دولة ضعيفة نسبياً وبحاجة الى دعم عسكري وأمني وإقتصادي يؤهلها أن تكون ذات وزن وتأثير وقرار , وأما بالنسبة للإمارات والبحرين فهم ليس بحاجة للمال , إنما بحاجة للحماية الأمريكية وبصفتها راعية لمصالح إسرائيل من مخططات إيران العقائدية والسياسية لفرض الهيمنة على دول الخليج كافة , وخاصة السعودية والمؤهلة للتطبيع في القريب العاجل , فهي تعتبر منارة أهل السنة وحاضنة الفكر الوهابي السلفي والمتناقض تماماً مع التيار الشيعي , ولذلك فهي الأكثر عرضة للهجمة الإيرانية الشيعية , وأخيراً وليس بالآخر , السودان فهي دولة ضعيفة وفقيرة ومهددة بالعقوبات الأمريكية كونها تحمل تهمة رعاية الإرهاب الدولي , فهي الأقرب والأكثر حجة للتطبيع مع إسرائيل بسبب ما ذكرت , وحتى فلسطين ممثلة بمنظمة التحرير عقدت إتفاق سلام مع إسرائيل بسبب العجز والتخاذل العربي , ومغادرة العرب لمربع القومية العربية بإتجاه العولمة والإنفتاح والتمييع والمآمرات , ورغم أن سلام منظمة التحرير مع إسرائيل كان حذراً وقائماً على فلسفة أن تجتمع القيادة والشعب والأرض سوياً بعدما تشتت بين مزاجات الأنظمة العربية , ومن هنا فكل إتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل ومن ضمنها فلسطين وبرعاية أمريكية , كانت مبررة سياسياً وإقتصاديا وعسكرياً , بسبب عدم وجود قومية عربية حقيقية تشكل قوة مستقلة وصامدة أمام القوى العالمية , وبسبب عدم إمتلاك أي دولة عربية لمقومات تغنيها عن الرعاية الأمريكية .

أما السؤال الذي يدور في فلك الغضب الفلسطيني , وهو "لماذا يطبعون" فهو بحاجة الى إجابة فلسطينية وليس عربية , لأننا كفلسطينيين الأقدر على الإجابة على هذا السؤال , فالإنقسام الفلسطيني الفلسطيني كسر كل حواجز الخجل العربي من قضية التطبيع , فمن السهل عندما نتوجه كفلسطينيين الى أي دولة عربية ونلومها على التطبيع أن تقول لنا "لماذا أنتم منقسمون أليس الإنقسام خيانة كما تعتبرون أن التطبيع خيانة" , هذه الجملة بين قوسين والحاضرة على لسان العرب جميعاً كفيلة أن تكون مبرراً لكل دولة مطبعة مع إسرائيل , وكفيلة أن تحرج كل سياسي فلسطيني يوجه إنتقاد أو يهاجم أي دولة مطبعة مع إسرائيل .

الخائن والثائر والفاسد والصالح والعاقل والمجنون , كلهم سوياً يعتبرون أن الإنقسام أكثر خيانة من التطبيع , ولذلك إختلط الحابل بالنابل , وإختلط الضار بالنافع , وإختلط الخائن بالثائر , إختلطوا تحت مسمى الذنوب الخفيفة نسبة للكبائر , فالإنقسام الفلسطيني هو الكبيرة التي تعطي مبرراً للذنوب الخفيفة عند العرب والمتمثلة بالتطبع كما نراها كفلسطينيين .