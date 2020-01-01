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التربية و"الشرق الأوسط للديمقراطية" يختتمان المرحلة الثانية من مشروع "يوميات"

السبت 24 أكتوبر 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اختتمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارتين العامتين للعلاقات الدولية والعامة والنشاطات الطلابية، بالشراكة مع مركز الشرق الأوسط للديمقراطية واللاعنف "ميند"، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع "يوميات" الذي استهدف عددا من المعلمين؛ إذ تم خلاله إنتاج قصص بتوظيف الهواتف الذكية.

وتضمنت هذه المرحلة، التي تم تنفيذها في ظل المشهد الكوروني، سلسلة تدريبات عن بُعد حول مهارات متخصصة في التصوير والمونتاج بالهواتف الذكية، ومضامين الأمان الرقمي، ومحاربة الإشاعة، والتحقق من الأخبار، ومعالجة قضايا تربوية وحقوقية؛ عبر إنتاج قصص مميزة من وحي الحياة اليومية.

وأكدت التربية و"ميند" أهمية هذا المشروع في تعزيز قدرات المشاركين، وتركيزه على توفير فضاءات للإبداع، وتوظيف مساحات للتعاطي مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تتطلب الاستفادة من التطورات المعرفية والتكنولوجية؛ بما يسهم في خدمة العملية التعليمية التعلمية.

#التربية والتعليم

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