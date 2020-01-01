مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في يطا

الخليل / سما /

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا، ونصبوا خيمتين في قرية بيرين شرق الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور ، أن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، طاردوا رعاة الماشية وشتموهم بألفاظ نابية في منطقة الثعلة شرق يطا، ومنعوهم من دخول المراعي بحجة أنها أرض دولة.

وأشار الجبور إلى أن المستوطنين نصبوا خيمتين في قرية بيرين شرق الخليل واقاموا بهما، في محاولة للاستيلاء على اراضي المواطنين.

وأوضح أن اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية بيرين تهدف لتهجير السكان وتوسيع ما تسمى مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين قرب القرية.

وطالب الأهالي المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية وخلة الفرن، وحمايتهم من المستوطنين.