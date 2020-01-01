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حايك: معاهدات التطبيع الموقعة ستقابلها عمليات موقعة بالدم والأسد سيتسبب بصدمة للعالم (فيديو)

السبت 24 أكتوبر 2020 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حايك: معاهدات التطبيع الموقعة ستقابلها عمليات موقعة بالدم والأسد سيتسبب بصدمة للعالم (فيديو)



وكالات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتوقعات جديدة للفلكي اللبناني ميشال حايك، سردها خلال استضافته في برنامجه "أنا هيك" على قناة "الجديد" اللبنانية.

وقال حايك إن العديد من معاهدات السلام التي وقعت وستوقع بالحبر بين إسرائيل وبعض البلدان العربية، ستقابلها عمليات موقعة بالدم من أكثر من موقع.

وحول فيروس كورونا قال حايك: "هزيمة فيروس كورونا بعلاج بسيط حتى لا أقول سخيف. وبعد هذه الهزيمة، ستفتح عشرات الملفات التي تضم عشرات الفضائح ذات الصلة بهذا الفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره وصولا إلى اليوم".

وأشار الفلكي اللبناني إلى أنه ستكون هناك صفحات تاريخية مليئة بالألغاز سيكون محورها البابا فرنسيس والأمير محمد بن سلمان، كما أنه بدون سابق إنذار وبلحظة كالبرق، سيلمع اسم بشار الأسد وسيتسبب بصدمة خارج حدود سوريا.

ورأى حايك أن هناك عملية ثأرية انتقامية خطيرة تحمل اسم قاسم سليماني بارتدادات عالمية بعيدة المدى، كما قال إنه لن يبقى اسم العقدة في لبنان "حزب الله" وأمينه العام حسن نصرالله، وسيكون الحل أيضا "حزب الله" ونصرالله في وجهين وأسلوبين.

يذكر أن حايك أصاب خلال الشهر الجاري في العديد من توقعاتها التي قالها ليلة رأس السنة 2020، حول رحيل أمير الكويت صباح الأحمد ومرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصحة الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال والمعروف باسم "الأمير النائم"، وصحة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

#ميشال حايك #توقعات #فلك #لبنان #الاسد

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