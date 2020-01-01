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90 يومًا على نضاله من أجل الحرية.. الأخرس يواجه خطر الموت في سجن "عيادة الرملة"

السبت 24 أكتوبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
90 يومًا على نضاله من أجل الحرية.. الأخرس يواجه خطر الموت في سجن "عيادة الرملة"



رام الله / سما /

يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وقال نادي الأسير أمس الجمعة، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير الأخرس، بشكل مفاجئ من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز إلى سجن "عيادة الرملة"، وقررت إلغاء قرار تجميد اعتقاله الإداري الذي صدر عن المحكمة العليا في تاريخ الـ23 من أيلول/ سبتمبر الماضي.

واعتبر النادي أن إقدام سلطات الاحتلال على نقله وكذلك إلغاء تجميد اعتقاله الإداري، ما هو إلا تأكيد جديد على خدعة ما يسمى "بتجميد" اعتقاله الإداري، وانتهاء المسرحية التي أدارتها المحكمة العليا للاحتلال طوال الفترة الماضية.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس الذي يواجه وضعًا صحيًا غاية في الخطورة، واحتمالية تعرضه المفاجئ للموت.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عامًا) من جنين، مضرب عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في الـ27 من تموز/ يوليو 2020، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته أربعة شهور، ومن المفترض أن ينتهي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن هذا لا يعني أنه الأمر الأخير فهو قابل للتجديد.

#ماهر الأخرس #اسير #سجون الاحتلال #اضراب

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