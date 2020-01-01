في بيان مشترك.. غانتس ونتنياهو يعلنان: لا نعارض بيع طائرات أف 35 للإمارات

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس في بيان مشترك مساء الجمعة أن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى دولة الإمارات المتحدة.



وقالوا في البيان المشترك: "بعد بحث ودراسة دقيقة أجراها مختصون في وزارة الجيش، تقرر أنه لا يوجد معارضة لإسرائيل لإمداد أنظمة اسلحة معينة إلى الإمارات".

وذكر البيان أنه في الاتفاق الموقع بين غانتس ووزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر تم التعهد بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.

وشدد وزير الجيش على بيني غانتس أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة ستتيح خطط شراء طويلة الأمد، والتي ستوفر أنظمة أسلحة متطورة ومتقدمة لإسرائيل، والتي ستزيد وترفع من قدراتها العسكرية بشكل كبير، وستعزز أمن إسرائيل وتفوقها العسكري الإقليمي، وسيحافظ على تفوقها العسكري النوعي خلال العشرين عام القادم.



من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية بيع الطائرات المتطورة للإمارات في مرحلة متقدمة وسيتم إبلاغ الكونغرس عن ذلك قريبا.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن الصفقة خلال الشهرين الماضيين، إلا أن نتنياهو نفى هذه الأنباء، ومؤخرا أكد ترامب إحراز تقدم في صفقة من هذا القبيل، في المقابل أوضح نتنياهو أنه سيتم الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.