بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

رام الله / سما /

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء، منتصف الليلة، بحسب ما قررته الحكومة في جلستها يوم الإثنين الماضي.

ويشمل التوقيت الشتوي غزة والضفة والقدس وجميع المناطق الفلسطينية، كما هو متعارف على فلسطين بأنها تعمل بنظامي التوقيت الشتوي 2020 والصيفي باختلاف ساعة واحدة بينهما.

وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام ولغاية شهر آذار عام 2021 حيث سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي، ويعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

ويعتبر فصل الشتاء أبرد فصل في السنة في المناخ القطبي والمعتدل، ويأتي بين الربيع والخريف، وينتج عن ميلان محور الأرض في نصف الأرض الموجه بعيدا عن الشمس، ويبدأ من 22 ديسمبر حتى 20 مارس في نصف الأرض الشمالي أي أنه يدوم 93 يوما.