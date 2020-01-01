  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس : ارتفاع الحرارة اليوم وأمطار غدأ

السبت 24 أكتوبر 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس : ارتفاع الحرارة اليوم وأمطار غدأ



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وخلال ساعات الليل المتأخرة فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العامبحدود 4 درجات مئوية ،والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي نيشان على الهواء.. والأخير يرتبك

السنوار يقود خطًا براغماتيا في حماس.. معاريف: إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل إلى تفاهمات مع غزة

فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!

معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

مسؤول عسكري كبير: دخول الجيش الى غزة مسألة وقت فقط و إسرائيل تبعث رسالة لحماس عبر الوسطاء

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي" حول قطاع غزة

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

الرئاسة الفلسطينية تعلق على الاتفاق السوداني الاسرائيلي: لا يحق لأحد التكلّم باسم شعبنا وقضيته

أول تعليق من منظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق السوداني الاسرائيلي

كوشنر: دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل وأنا واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا