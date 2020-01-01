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الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ تفشيه

السبت 24 أكتوبر 2020 06:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ تفشيه



وكالات

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل 83010 إصابات بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ تفشيهالولايات المتحدة.. حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا
وبلغ الرقم السابق المسجل في 17 يوليو الماضي، 76842 حالة.

وتشير الارقام المعلنة رسميا، إلى أن المنحنى الوبائي في البلاد يتجه صعودا، حيث سجلت الخميس أرقاما قياسية وصلت إلى 76195 إصابة، و916 حالة وفاة بالفيروس.

وزاد عدد وفيات مرض كوفيد-19 بنسبة 13% مقارنة مع الأسبوع الماضي، وبلغ في المتوسط 785 حالة يوميا خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وسجلت إجمالي إصابات بلغ 8 ملايين و733 ألف و574 إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 229139 حالة وفاة بالفيروس.

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