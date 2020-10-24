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شاهد.. ترامب يسأل نتنياهو بعد اتفاق التطبيع: هل بإمكان "جو الناعس" إنجاز مثل هذا؟

السبت 24 أكتوبر 2020 04:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ترامب يسأل نتنياهو بعد اتفاق التطبيع: هل بإمكان "جو الناعس" إنجاز مثل هذا؟



وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمام عدد من الصحفيين، التوصل لاتفاق بين السودان وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما أثناء اتصال ثلاثي مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وخلال الاتصال الهاتفي فاجأ ترامب نتنياهو بسؤاله "هل تعتقد أن "جو الناعس" كان بمقدوره إبرام مثل هذا الاتفاق؟" في إشارة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ورد نتنياهو الذي يعتمد بقوة على دعم كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة لبلاده بالقول "أمر واحد يمكنني أن أقوله لك وهو أننا نقدر المساعدة من أجل السلام من أي فرد في أميركا".

ويعتبر مستشارو ترامب أن نهجه السياسي الموالي لإسرائيل سيروق لقاعدة من الناخبين تعد من بين أقوى الداعمين له.

ومن الواضح أن ترامب يوظف ملف التطبيع في حملته الانتخابية لانتزاع رضا الموالين لإسرائيل واللوبي اليهودي بشكل خاص في الولايات المتحدة، وهو المعروف تقليديا بدعمه للحزب الديمقراطي.

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