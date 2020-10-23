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الكشف عن الهدف الأفضل بالجولة الأولى لدور مجموعات "التشامبيونزليغ" (فيديو)

السبت 24 أكتوبر 2020 04:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن الهدف الأفضل بالجولة الأولى لدور مجموعات "التشامبيونزليغ" (فيديو)



وكالات

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" اليوم الجمعة، عن الهدف الأفضل في مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في البطولة القارية.

ووقع الاختيار على هدف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، في شباك شاختار الأوكراني، في اللقاء الذي انتهى بخسارة مريرة للنادي الملكي على أرضه بنتيجة 2-3.

وتنافس هدف مودريتش على جائزة الأفضل مع ثلاثة أهداف، هي:

- هدف الفرنسي كورينتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق البافاري 4-0.

- هدف الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، لاعب أتلانتا الإيطالي، في شباك ميتيلاند الدنماركي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأول برباعية نظيفة.

- هدف الإكوادوري كريستيان راميريز، لاعب فريق كراسنودار الروسي، في شباك رين الفرنسي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتتشابه الأهداف الأربعة في نفس طريقة التسجيل، المتمثلة في التسديدات القوية بعيدة المدى.

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