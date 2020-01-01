"واشنطن بوست": فيسبوك قد تواجه دعوى احتكار في نوفمبر

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه من المتوقع أن يوجه المحققون الفدراليون اتهامات بالاحتكار ضد شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في شهر نوفمبر القادم.

وكانت لجنة بمجلس النواب الأميركي، تبحث في انتهاكات القوة السوقية لكبريات الشركات، قد وجدت أن أربع شركات تكنولوجية كبيرة استخدمت "عمليات استحواذ قاتلة" لضرب المنافسين، وفرضت رسوما باهظة، وأجبرت الشركات الصغيرة على إبرام عقود "جائرة" باسم الربح.

وفي شهر يوليو الماضي، استجوب المشرعون رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ، بشأن استحواذ الشركة على "إنستغرام" خلال جلسة استماع لمكافحة الاحتكار حضرها أيضا الرؤساء التنفيذيون لـ"غوغل" و"أمازون".

وفي حالة خسارة فيسبوك قضية مكافحة الاحتكار، قد تواجه قيودا أو تجبر على قطع أجزاء من أعمالها، اعتمادا على ما يمكن إثباته في المحكمة.