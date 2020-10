رئيس بلدية نيويورك يرد على وصف ترامب مدينته بـ"مدينة الأشباح"

رد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو على انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمدينة، وصفها فيها بـ"مدينة الأشباح" جراء فرض قيود احتواء جائحة كورونا.

وقال دي بلازيو في سلسلة تغريدات: "فلنتحدث عن مدينة نيويورك: قدرة هائلة على إجراء فحوص مجانية، مدارس مفتوحة، ومعدلات إصابة سائرة نحو الانخفاض. سوف نعود بقوة، ولا فضل في ذلك للرئيس ترامب".

وأضاف: "مدينة الأشباح الوحيدة ستكون منتجع مار الاغو (المملوك للرئيس دونالد ترامب)، بعد أن يجبر على التقاعد يوم الانتخابات".

وكان ترامب انتقد يوم الخميس إغلاق المطاعم والشركات في نيويورك، قائلا إن المدينة "تحتضر" وسكانها يغادرونها.

