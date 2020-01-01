  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أحمد السقا يحرج مذيعة في "الجونة السينمائي"... فيديو

السبت 24 أكتوبر 2020 03:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد السقا يحرج مذيعة في "الجونة السينمائي"... فيديو



وكالات

أحرج الفنان المصري، أحمد السقا، مذيعة أثناء إجرائها لقاء تلفزيونيا معه، على هامش حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة.

وضمن إشادة السقا للمذيعة عن إقامة مهرجانات سينمائية عالمية مثل مهرجان "فينيسيا"، رغم جائحة فيروس "كورونا" المستجد، فقد أكد أن هذا لا يمنع من استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وضرب مثالا لها أنه لو كان اللقاء يتم في ظروف عادية لكان اقترب منها وليس ابتعد عنها.

وبصورة عملية، اقترب أحمد السقا من المذيعة وجها لوجه قبل أن يعود إلى مكانه حيث يبتعد عنها وتقف زوجته الإعلامية، مها الصغير، التي حضرت معه حفل الافتتاح.

وأثار تصرف أحمد السقا المفاجئ ضحك المذيعة وكذلك زوجته، وعلقت فضائية "أون إي" على تصرف السقا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب": "السقا دائما يبهرنا في كل لقاء له.. وهذا ما حدث في مهرجان الجونة"

#أحمد السقا #مهرجان الجونة #مذيعة #يوتيوب #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي نيشان على الهواء.. والأخير يرتبك

السنوار يقود خطًا براغماتيا في حماس.. معاريف: إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل إلى تفاهمات مع غزة

فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!

المناظرة الأخيرة.. أبرز تصريحات وتطورات مواجهة ترامب وبايدن

مسؤول عسكري كبير: دخول الجيش الى غزة مسألة وقت فقط و إسرائيل تبعث رسالة لحماس عبر الوسطاء

معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي" حول قطاع غزة

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

الرئاسة الفلسطينية تعلق على الاتفاق السوداني الاسرائيلي: لا يحق لأحد التكلّم باسم شعبنا وقضيته

أول تعليق من منظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق السوداني الاسرائيلي

كوشنر: دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل وأنا واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا