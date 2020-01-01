أحمد السقا يحرج مذيعة في "الجونة السينمائي"... فيديو

وكالات

أحرج الفنان المصري، أحمد السقا، مذيعة أثناء إجرائها لقاء تلفزيونيا معه، على هامش حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة.

وضمن إشادة السقا للمذيعة عن إقامة مهرجانات سينمائية عالمية مثل مهرجان "فينيسيا"، رغم جائحة فيروس "كورونا" المستجد، فقد أكد أن هذا لا يمنع من استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وضرب مثالا لها أنه لو كان اللقاء يتم في ظروف عادية لكان اقترب منها وليس ابتعد عنها.

وبصورة عملية، اقترب أحمد السقا من المذيعة وجها لوجه قبل أن يعود إلى مكانه حيث يبتعد عنها وتقف زوجته الإعلامية، مها الصغير، التي حضرت معه حفل الافتتاح.

وأثار تصرف أحمد السقا المفاجئ ضحك المذيعة وكذلك زوجته، وعلقت فضائية "أون إي" على تصرف السقا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب": "السقا دائما يبهرنا في كل لقاء له.. وهذا ما حدث في مهرجان الجونة"