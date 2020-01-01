شيرين رضا من مهرجان الجونة: أبويا كان نفسه أبقى رقاصة قد الدنيا

وكالات

عربت الفنانة المصرية شيرين رضا عن سعادتها لحضورها افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وتكريم والدها الفنان الراحل محمود رضا.

وقالت شيرين رضا على المسرح: "أبويا كان نفسه أبقى رقاصة قد الدنيا وتقريبا هو الأب الوحيد اللي كان عايز بنته تبقي رقاصة".

وأضافت: "فهمت يعنى إيه مسرح والتزام لما جربت أرقص مع فرقة رضا، وأنا عندي 14 سنة، وساعتها عرفت إن دي آخر مرة هعمل وعرفت إنه كان عنده حلم يخلق فن شعبي وراقي، ويعرف الناس بالفن المصري الأصيل".

وتابعت: "لولا أبويا مكنتش أنا بكل فخر هقف هنا أمامكم النهار ده، وأقول أنا بنت محمود رضا"، وشهد المسرح بعدها استعراضات لفرقة رضا على أنغام أغنية "حلاوة شمسنا".

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة 56 فيلما سينمائيا.