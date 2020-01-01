  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الأمة السوداني عن التطبيع مع إسرائيل: ابتزاز سياسي

السبت 24 أكتوبر 2020 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الأمة السوداني عن التطبيع مع إسرائيل: ابتزاز سياسي



وكالات

أعلن الأمين العام لحزب "الأمة" السوداني الواثق البرير، عن اجتماع طارئ للحزب غدا السبت لمناقشة موقفه من قرار الحكومة التطبيع مع إسرائيل، وتقييم الوضع.


وقال: "موقفنا كحزب بخصوص رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المنطلق من ثوابت مبدئية، أنه حق مكتسب ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة. النظام البائد هو من تسبب في فرض الإرهاب على الشعب السوداني".

وأضاف: "ربط رفع اسم السودان من قائمة الارهاب بالتطبيع مع إسرائيل ابتزاز سياسي، وحق التطبيع يجب أن يترك لحكومة ديمقراطية مفوضة لها الشرعية اللازمة لتتخذ القرارات باسم الشعب".

جدير بالذكر، أن رئيس الحزب الصادق المهدي، قال في بيان صحفي أصدره أمس الخميس، إن "حزبه سيسحب دعمه للحكومة الانتقالية، في حال قررت التطبيع مع إسرائيل".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم الجمعة رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان المشترك، على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

#التطبيع مع اسرائيل #السودان #ابتزاز #قائمة الارهاب #الولايات المتحدة #اسرائيل #الزراعة #تل أبيب #الواثق البرير #حزب الأمة السوداني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي نيشان على الهواء.. والأخير يرتبك

السنوار يقود خطًا براغماتيا في حماس.. معاريف: إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل إلى تفاهمات مع غزة

فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!

المناظرة الأخيرة.. أبرز تصريحات وتطورات مواجهة ترامب وبايدن

مسؤول عسكري كبير: دخول الجيش الى غزة مسألة وقت فقط و إسرائيل تبعث رسالة لحماس عبر الوسطاء

"اسماء مصطفى" ..معلمة من غزة تفوز بلقب المعلم العالمي للعام 2020

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي" حول قطاع غزة

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

الرئاسة الفلسطينية تعلق على الاتفاق السوداني الاسرائيلي: لا يحق لأحد التكلّم باسم شعبنا وقضيته

أول تعليق من منظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق السوداني الاسرائيلي

كوشنر: دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل وأنا واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا