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الإمارات ترحب بقرار السودان التطبيع مع إسرائيل

السبت 24 أكتوبر 2020 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات ترحب بقرار السودان التطبيع مع إسرائيل



وكالات

رحبت الإمارات بقرار السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.


وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وقالت الوزارة، إن "قرار السودان في مباشرة العلاقات مع إسرائيل تعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

وأضافت، أن "هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي وكذلك الدبلوماسي".


وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك الجمعة عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

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