وزير خارجية السودان: ما تم اليوم هو اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا

الخرطوم /سما/

قال وزير خارجية السودان المكلف إن ما تم اليوم الجمعة مع إسرائيل هو اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا، وأن الموافقة على التطبيع سيتخذ بعد اكتمال المؤسسات الدستورية (المجلس التشريعي)

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين اليوم الجمعة إن "المهم إنهاء حالة العداء بين السودان واسرائيل" وأضاف في حديث مع تلفزيون السودان "وقد انتهت بهذا الاتفاق"

وأوضح الوزير السوداني ما تم من اتفاق بين بلاده وإسرائيل من "بدء على التطبيع ينتظر اكتمال المؤسسات (المجلس التشريعي) للتصديق عليه"

وأضاف قمر الدين أن "الايام المقبلة ستشهد زيارات مسؤولين على مستوى العالم" "RT"