  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

150 شرطيا ألمانيا يقتحمون أقدم مساجد برلين بأحذيتهم.. وتركيا تدين!

الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
150 شرطيا ألمانيا يقتحمون أقدم مساجد برلين بأحذيتهم.. وتركيا تدين!



برلين /وكالات/

داهم 150 عنصرا من أفراد الشرطة الألمانية مسجد "مولانا" ببرلين، في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي وجمع تبرعات خلال أزمة فيروس كورونا بلغت 70 ألف يورو، بحسب صحيفة "بيلد" المحلية.

وإضافة إلى المسجد الموجود في منطقة كروزبرج بالعاصمة الألمانية، داهمت الشرطة أيضا متجرين، وتم التحفظ على مبلغ قدره 7000 يورو، ومصادرة العديد من ناقلات البيانات والوثائق. وفق روسيا اليوم

وبالإضافة إلى عناوين العمل، تم أيضا البحث في عناوين سكن 3 مشتبه بهم يبلغون من العمر 36 و43 و58 عاما، هم القائمون على عملية الحصول على إعانات كورونا بشكل غير قانوني، بحسب الصحيفة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة: "هناك مؤشرات على أن المتهمين الثلاثة لم يتصرفوا بشكل مستقل عن بعضهم البعض".

وأضاف: "لا تتعلق العملية بالاعتقالات، بل تتعلق بالحصول على أدلة مثل المستندات التجارية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمال".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية التركية بشدة أمس الخميس الاقتحام، خاصة أنه كان أثناء صلاة الفجر، ودخل عناصر الشرطة إلى المسجد بأحذيتهم.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مسجد "مولانا" من أقدم المساجد في برلين، قائلة: "ندين بشدة اقتحام الشرطة لمسجد مولانا، وبهذا الفعل القبيح، تم تجاهل الحساسية التي يجب إظهارها تجاه قدسية أماكن العبادة".

وشدد البيان على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير تجول عناصر الشرطة في المسجد بأحذيتهم وتلويثه بذريعة المداهمة.

وأوضح أن وقوع هذا العمل الشنيع في عاصمة بلد يحاول إلقاء محاضرات عن حرية التعبير والمعتقد، "يدعو للتفكير".

والأربعاء، أفادت النيابة العامة في برلين، بأن الشرطة أجرت عملية تفتيش في 5 منشآت ومسجد، في إطار التحقيقات المتواصلة حول تبرعات تم جمعها بشكل غير قانوني، خلال انتشار وباء كورونا.

#اقتحام مسجد #المانيا #الاتحاد الاوروبي #تركيا #رجب طيب اردوغان #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سوريا .. تحميل نتائج المفاضلة العامة حسب رقم الاكتتاب 2020

رابط : موقع موريباك يوضح بشأن نتائج كونكور و ابريف 2020 موريتانيا

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 11 الحادية عشرة

شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي نيشان على الهواء.. والأخير يرتبك

اصابة عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاحمد ومجدلاني بفيروس كورونا

السنوار يقود خطًا براغماتيا في حماس.. معاريف: إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل إلى تفاهمات مع غزة

المناظرة الأخيرة.. أبرز تصريحات وتطورات مواجهة ترامب وبايدن

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي" حول قطاع غزة

قناة 13: تقديرات اسرائيلية بأن تكون قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع

الرئاسة الفلسطينية تعلق على الاتفاق السوداني الاسرائيلي: لا يحق لأحد التكلّم باسم شعبنا وقضيته

أول تعليق من منظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق السوداني الاسرائيلي

كوشنر: دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل وأنا واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا