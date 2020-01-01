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فتح تعلق على الاتفاق السوداني الاسرائيلي: السلام والأمن يبدآن من فلسطين وينتهيان فيها

الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تعلق على الاتفاق السوداني الاسرائيلي: السلام والأمن يبدآن من فلسطين وينتهيان فيها



رام الله /سما/

 أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الإعلان الأميركي- السوداني- الإسرائيلي، والذي سيعطي إسرائيل قوة للاستقواء على الشعب الفلسطيني وقيادته، وستستغله لتسريع تهويد القدس والأقصى المبارك، وستعتبره دعما لمواقفها العدوانية.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، إن شعبنا الفلسطيني وقيادته سيتصدون للمؤامرة الهادفة للالتفاف على حقوق شعبنا، وتصفية قضيته العادلة، مؤكدا أن السلام والأمن يبدآن من فلسطين وينتهيان فيها.

وعبر عن تقديره للشعب السوداني الشقيق وأحزابه الوطنية التي ترفض التطبيع، وتقف الى جانب فلسطين وشعبها المناضل المرابط الصامد.

#حركة فتح #التطبيع مع اسرائيل #السودان #اسرائيل #فلسطين

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