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مسؤول إسرائيلي رفيع يتنبأ بـ"خروج السعودية من الظل قريبا"

الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي رفيع يتنبأ بـ"خروج السعودية من الظل قريبا"



القدس المحتلة /سما/

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن تل أبيب تتوقع أن تتحرك السعودية قريبا لتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.

وقال المسؤول أمس الخميس، في تصريح لممثلين عن وسائل الإعلام العبرية بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى واشنطن على خلفية تقارير عن قرب التطبيع بين إسرائيل والسودان: "سيخرج قريبا السودان ثم السعودية من الظل".

ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى بشأن الموضوع.

وسبق أن دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي السعودية إلى دراسة إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيدا بإسهام المملكة في إبرام تل أبيب اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ويقضي الموقف السعودي الرسمي بأنه لا يجوز إقامة علاقات مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

#اسرائيل #السعوية #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية #غانتس

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