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أول تعليق من نتنياهو على اتفاقية السلام مع السودان: اختراق دراماتيكي

الجمعة 23 أكتوبر 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نتنياهو على اتفاقية السلام مع السودان: اختراق دراماتيكي



القدس المحتلة /سما/

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن الإعلان عن تطبيع العلاقات مع السودان بمثابة اختراق دراماتيكي للسلام.

وأشار نتنياهو في بيان له، إلى إن هناك العديد من الدول العربية الأخرى ستنضم إلى دائرة السلام، معتبرًا هذا بمثابة تحول هائل.

وأضاف "الخرطوم اليوم تقول نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، هذه حقبة جديدة، يلها من إثارة".

ولفت نتنياهو إلى بيان مؤتمر الخرطوم عام 1967 بمعارضة أي سلام أو تفاوض مع إسرائيل، مقدمًا شكره لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وطاقمه على هذا التحول الجديد.

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