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محافظات المرحلة الأولى

مصر : موعد انتخابات مجلس النواب 2020 رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الجمعة 23 أكتوبر 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : موعد انتخابات مجلس النواب 2020 رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رسمية، يوم الجمعة، عن موعد انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظات المرحلة الأولى بجمهورية مصر العربية، داعيا المواطنين إلى الاستعلام عبر رابط معرفة اللجنة الانتخابية المرفق.

وقالت المصادر إن انتخابات مجلس النواب 2020 محافظات المرحلة الأولى تجري يومي السبت والأحد، مشيرة إلى أن باب التصويت مفتوح أمام المواطنين من الساعة التاسعة صباحا حتى 9 مساءً.

وتتضمن محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب (مطروح والبحيرة والفيوم والجيزة والمنيا وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر وأسوان وسوهان وقنا والأقصر والوادي الجديد والإسكندرية).

الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر

ويمكن لكل المواطنين في المحافظات، الدخول على الموقع المرفق للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، وذلك عقب إدخال االرقم القومي المكون من 14 رقما.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد نشرت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب وقراراتها بشأن الانتخابات بالإضافة إلى قانون وانتخابات مجلس الشيوخ وجميع الأخبار والأحداث الخاصة بها.

ويترقب الجميع خلال الأيام القادمة، إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لمحافظات أول مرحلة، وذلك قبل تاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر القادم على أبعد تقدير. وفق ما أوردته لجنة الانتخابات الوطنية. 

الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب 2020 قد بدأت منذ عدة أيام، من خلال تصويت المصريين الموجودين خارج البلاد، فيما من المقرر أن تكون موعد مشاركة محافظات المرحلة الثانية قريبا.

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