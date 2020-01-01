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هنية يعلن دعم الأندية ب 200 ألف دولار قبل انطلاق الموسم

الجمعة 23 أكتوبر 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعلن دعم الأندية ب 200 ألف دولار قبل انطلاق الموسم



غزة /سما/

استقبل عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة  اللجنة الثمانية الممثلة لأندية الدرجتين الممتازة والأولى، وذلك بمقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي، للتباحث حول اطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على بذل الجهود  عبر رئاسة المجلس الأعلى في رام الله من أجل صرف المنحة المالية الخاصة بالأندية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية والأندية الرياضية.

وأضاف هنية بأن المجلس الأعلى في غزة سيعمل على صرف المنحة التي أعلن عنها في وقت سابق بمبلغ(200000$)، والتي ستوزع على الأندية مع انطلاق الموسم الكروي الجديد.

واتفقت الأندية على تخفيض مؤقت لعقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بقيمة 40% بسبب جائحة كورونا، وذلك لتتمكن من الايفاء بالتزاماتها المالية في الموسم الجديد.

كما قامت اللجنة رفقة هنية بزيارة لاتحاد كرة القدم، حيث تم الاجتماع مع نائب رئيس اتحاد الكرة ابراهيم أبو سليم وأعضاء الاتحاد، حيث أكدت الأندية بأن الاتحاد سيبقى المظلة الرسمية للأندية، وأنها ملتزمة بكل ما يقرره فيما يخص اطلاق الموسم في العشرين من نوفمبر القادم.

وأعلن الاتحاد بأنه سيلتقي بجمعيته العمومية  يوم الأحد المقبل بنادي خدمات الشاطئ، لوضع الأندية بالجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي، والتأكيد على اطلاق الموسم في معاده المعلن.

#عبد السلام هنية

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