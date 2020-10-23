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السيسي يشيد باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

الجمعة 23 أكتوبر 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يشيد باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل



القاهرة /سما/

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما اليوم الجمعة.

وكتب السيسي في تغريدة على "تويتر" أنه يرحب "بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل"، مضيفا أنه يثمن "كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم الجمعة رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان المشترك، على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #اتفاق السلام مع اسرائيل #السودان #اسرائيل

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