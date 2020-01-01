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السودان.. حزبا "المؤتمر" و"البعث" يعلنان رفضهما التطبيع مع إسرائيل

الجمعة 23 أكتوبر 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان.. حزبا "المؤتمر" و"البعث" يعلنان رفضهما التطبيع مع إسرائيل



وكالات

أعلن حزبا "المؤتمر" و"البعث" السودانيان، الجمعة، رفضهما قرار الحكومة السودانية توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مرحبين رغم ذلك برفع السودان من قائمة الإرهاب.

وقال حزب "المؤتمر" السوداني، الذي يتزعمه السياسي حسن الترابي، إنه "يرفض التطبيع مع إسرائيل، لكنه يرحب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

من جهته، أعلن حزب "البعث" السوداني، العضو في قوى التغيير، أنه شرع "في اتصالات سياسية ومجتمعية لتشكيل جبهة وطنية ضد التطبيع مع إسرائيل".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم الجمعة رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وأكد البيان، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثوا اليوم هاتفيا، التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

وينص البيان المشترك، على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وشدد البيان على أن "الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية وتشجيع الشركاء الدوليين على تخفيف أعباء ديون السودان"، مضيفا أن "الشعب السوداني يقرر مصيره بعد عقود من الديكتاتورية العنيفة".

#التطبيع مع اسرائيل #حزب البعث السوداني #حزب المؤتمر السوداني #دونالد ترامب #بنيامين نتنياهو #عبدالله حمدوك

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