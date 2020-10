إيفانكا ترامب تعلق على اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان

علقت إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض، وابنة الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، على إعلان اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسودان.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وصفت إيفانكا ترامب الإدارة الأمريكية في ظل حكم والده بأنها "إدارة السلام"، في إشارة منها إلى نجاحه في التوسط لإبرام اتفاقات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، هي الإمارات والبحرين والسودان.

The Trump Administration is the PEACE administration !!! ???? https://t.co/tQsvCAtgUE