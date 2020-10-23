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إيفانكا ترامب تعلق على اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان

الجمعة 23 أكتوبر 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيفانكا ترامب تعلق على اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان



وكالات

علقت إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض، وابنة الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، على إعلان اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسودان.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وصفت إيفانكا ترامب الإدارة الأمريكية في ظل حكم والده بأنها "إدارة السلام"، في إشارة منها إلى نجاحه في التوسط لإبرام اتفاقات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، هي الإمارات والبحرين والسودان.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم الجمعة تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".


وذكر بيان مشترك اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفيا اليوم.
وأوضح البيان المشترك أن الأطراف ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وقالت أمريكا إنها ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع الشركاء الدوليين، لتخفيف أعباء ديون السودان.

وأوضح البيان المشترك أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

كما قال ترامب أيضا عقب المكالمة إنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاق "أبراهام".

وقال كذلك مستشار البيت الأبيض، غاريد كوشنر إن دولا أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل، وإنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا.

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