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روسيا تعلق على اتفاقيات التطبيع مع اسرائيل..

الجمعة 23 أكتوبر 2020 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلق على اتفاقيات التطبيع مع اسرائيل..



موسكو /سما/

 قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على سؤال صحفي حول تطبيع العلاقات بين الامارات واسرائيل وبدء الرحلات الجوية " علينا أن نشير إلى أن اتفاق تطبيع العلاقات بين اسرائيل والإمارات ، وكذلك البحرين ، يؤكد على الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، ومن الضروري تعزيز هذه النوايا بخطوات عملية ، وهذا بلا شك سيقود إلى تحسين الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط .

وتابعت: وانطلاقاً من أن القضية الفلسطينية ما تزال قضية ملحة وحادة ، وأن حلها سيساعد في تكريس أجندة موحدة تقوم على الاحترام المتبادل للدول ذات السيادة ، وعدم تدخل احداها في شؤون الأخرى .إننا ندعو جميع دول الشرق الأوسط لبناء مثل هذه العلاقات .

وعبرت عن شديد قلقها ازاء قرار حكومة نتنياهو الموافقة على خطة واسعة النطاق لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والتي أعلن عنها بعد الاتفاق على التطبيع الموقع في واشنطن في ١٥ سبتمبر .

وتابعت: نركز على أن عدداً من هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة تقوم على بناء أقسام إضافية من " الجدار الأمني " العازل في القدس الشرقية . وهذا يعني ضم أراضٍ فلسطينية وفق خطة صفقة القرن الأمريكية .

وفي هذا الصدد نؤكد على موقفنا المبدئي الثابت في دعم حل الدولتين ، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المعروفة .

ودعت للعودة للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بشكل عاجل تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل مقبول للطرفين لكافة قضايا الوضع النهائي ، وتحقيق تسوية عادلة وشاملة ".

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