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الجهاد: اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي خيانة لفلسطين وتهديد لمستقبل السودان

الجمعة 23 أكتوبر 2020 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي خيانة لفلسطين وتهديد لمستقبل السودان



غزة /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، إن النظام السوداني ينزلق بالسودان نحو الحضن الإسرائيلي و يقدم هدية مجانية لإسرائيل و يدفع من قوت الفقراء والمشردين من الشعب السوداني أموالا طائلة ثمنا لنيل الرضا الامريكي . 

وأشار شهاب في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، تعقيبا على إعلان اتفاق التطبيع بين السودان وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن النظام السوداني يسجل بذلك كتابا أسودا في تاريخ السودان بلد اللاءات الثلاث.

ووصف القيادي في الجهاد، الاتفاق بين السودان وبين دولة الاحتلال بأنه تهديد لهوية ومستقبل السودان وخيانة للأمة ولثوابت الإجماع العربي

وأضاف: نحن نثق بأن الشعب السوداني والأحزاب القومية والوطنية في السودان لن تقبل هذه الخيانة وقوى الحرية والتغيير أمام اختبار مصيري سيحدد مسار التغيير في هذا البلد العزيز على قلوبنا".

وأوضح شهاب أن السودان بلد كبير وقدم تضحيات كبيرة من أجل فلسطين، لافتا إلى أن السودانيين أكثر وعيا بطبيعة المخطط الصهيو أمريكي الهادف لتمزيق الشمل العربي وحصار البلاد الإسلامية.

#الجهاد الاسلامي #التطبيع مع اسرائيل #السودان #اسرائيل #الشعب الفلسطيني #القضية الفلسطينية

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