ترامب: عملية بيع طائرات أف-35 للإمارات تمضي قدما

وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن عملية بيع طائرات أف-35 المتطورة للإمارات تمضي قدما.



بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة "أسلحة معينة" للإمارات.

ووافقت واشنطن على النظر في أمر السماح للإمارات بشراء مقاتلات من طراز إف-35.

وتتميز طائرة أف-35 بقدرتها الكبيرة على التخفي وتفادي أجهزة الرادار الأكثر تطورا، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة.

ويصل طول الطائرة الأميركية إلى 15 مترا، وبذلك تكون أقل حجما من نظيرتيها الصينية والروسية، غير أن التكنولوجيا العسكرية المستخدمة فيها تبدو أكثر تطورا في كثير من النواحي من سو-57 الروسية وجاي-20 الصينية.

أما ترسانتها العسكرية فهي متنوعة، ويمكنها مختلف الأسلحة، بما فيها قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ جو-جو موجهة.