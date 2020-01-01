  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: عملية بيع طائرات أف-35 للإمارات تمضي قدما

الجمعة 23 أكتوبر 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: عملية بيع طائرات أف-35 للإمارات تمضي قدما



وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن عملية بيع طائرات أف-35 المتطورة للإمارات تمضي قدما.


بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة "أسلحة معينة" للإمارات.

ووافقت واشنطن على النظر في أمر السماح للإمارات بشراء مقاتلات من طراز إف-35.

وتتميز طائرة أف-35 بقدرتها الكبيرة على التخفي وتفادي أجهزة الرادار الأكثر تطورا، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة.

ويصل طول الطائرة الأميركية إلى 15 مترا، وبذلك تكون أقل حجما من نظيرتيها الصينية والروسية، غير أن التكنولوجيا العسكرية المستخدمة فيها تبدو أكثر تطورا في كثير من النواحي من سو-57 الروسية وجاي-20 الصينية.

أما ترسانتها العسكرية فهي متنوعة، ويمكنها مختلف الأسلحة، بما فيها قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ جو-جو موجهة.

#دونالد ترامب #طائرة f35 #بنيامين نتنياهو #بيني غانتس #اسرائيل #الولايات المتحدة #واشنطن

الأكثر قراءة اليوم

سوريا .. تحميل نتائج المفاضلة العامة حسب رقم الاكتتاب 2020

رابط : موقع موريباك يوضح بشأن نتائج كونكور و ابريف 2020 موريتانيا

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 11 الحادية عشرة

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترض احدهما

معاريف: كيف تفرغ إسرائيل "سلة التطبيع" من "شوائب" إيران و"إف35" و”العجوز الفلسطيني”؟

شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي نيشان على الهواء.. والأخير يرتبك

اصابة عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاحمد ومجدلاني بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من منظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق السوداني الاسرائيلي

كوشنر: دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل وأنا واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا

رسميا.. الإعلان عن اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات و"إنهاء العداء"

رويترز عن مسؤول امريكي بارز: السودان وإسرائيل سيعلنان عن تطبيع العلاقات الليلة

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!