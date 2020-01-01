كوشنر: دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل وأنا واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا

واشنطن /سما/

أكد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أن دولا أخرى ستمضي نحو السلام مع إسرائيل، وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في طريقه للحل. وفق رويترز

وتأتي تصريحات كوشنير، على خلفية تداول أنباء حول توصل السودان وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، سيتم توقيعه بين البلدين في وقت لاحق من اليوم الجمعة، برعاية أمريكية.

وأكد مصدر أمريكي مطلع، على أن "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أسهم في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتحذو حذو الإمارات والبحرين في الانضمام إلى ما يعرف بـ"اتفاقات أبراهام".

ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية، أفادت بتوصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق مبدئي لإقامة العلاقات.