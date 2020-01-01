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مسؤول أممي يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

الجمعة 23 أكتوبر 2020 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري



نيويورك /سما/

دعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية مايكل لينك، اليوم الجمعة، إسرائيل للإفراج فورا عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 3 أشهر، في ظل تقارير تفيد بإصابته بحالة ضعف شديد، واحتمال إصابته بفشل عضوي كبير.

وقال لينك في بيان صدر عن الأمم المتحدة،: "الأخرس الآن في حالة ضعف شديد، بعد أن ظل دون طعام لمدة 89 يوما، وتشير الزيارات الأخيرة التي قام بها الأطباء له في مستشفى كابلان الإسرائيلي إلى أنه على وشك الإصابة بفشل عضوي كبير، وقد يكون بعض الضرر دائما".

وأضاف أن إسرائيل اعتقلت الأخرس ولم تقدم أي أدلة مقنعة في جلسة استماع مفتوحة لتبرير ادعاءاتها بأنه يشكل خطرا أمنيا، مشيرا إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت 3 التماسات بالإفراج عنه، كان آخرها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

كما طالب المقرر  الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية إسرائيل بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، الذي يمكن بموجبه اعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمّى دون محاكمة.

وأكد أن "الاعتقال الإداري لعنة في أي مجتمع ديمقراطي يتبع سيادة القانون، عندما تعتقل دولة ديمقراطية شخصا ينبغي أن توجه تهمة له، وتقديم الأدلة على ذلك في محاكمة علنيه، ويجب السماح بالدفاع الكامل، ومحاولة إقناع هيئة قضائية محايدة بالادعاءات الموجهة ضده بما لا يدع مجالا للشك".

#الامم المتحدة #حقوق الانسان #مايكل لينك #الاسير الاخرس #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري #الاسرى الفلسطينيين

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