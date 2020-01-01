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آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 23 أكتوبر 2020 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة /سما/

أدّى آلاف المقدسيين ظهر اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الأولى بعد شهر من إغلاق المسجد الأقصى ومنع المواطنين من غير سكان البلدة القديمة من الصلاة فيه بحجة الإغلاق الشامل المفروض ضمن أعياد اليهود، وإجراءات جائحة كورونا.

وقدّرت وسائل إعلام عدد المصلين بما يقارب 20-25 ألف مصلِ في ساحات الأقصى، فيما نصبت قوات الاحتلال عشرات الحواجز وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق واسعة في بطاقات المواطنين الشخصية ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد.

وخلال خطبة الجمعة دعا الشيخ يوسف أبو سنينة إلى ضرورة الوحدة والتكاثف لتجنب الفتن التي تعصف بالأمة.

وشدد خطيب الأقصى على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى يعيشون كرب عظيم بفعل سياسات الاحتلال التي تتخذ من جائحة كورونا حجة وعذرا، قائلا: " الأقصى يشكو ظلم الظالمين فلا تتركوه وحيدا".

كما دعا خطيب الأقصى لنصرة الأسرى والمظلومين، متسائلا: " كيف من أسير يستغيث من عتمة الأسر ولا مغيث؟ !"
 

#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى #الاغلاق الشامل

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