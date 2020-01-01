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بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

الجمعة 23 أكتوبر 2020 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر



رام الله /سما/

استنكر القيادي في حركة حماس، أحمد بحر؛ تحويل الاحتلال للقيادي د. حسن يوسف للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، مُديناً سياسة الاحتلال في تغييب القيادات الفلسطينية، عن قضايا شعبهم ومجتمعهم.

وأكد بحر في تصريح صحفي، على أن الاحتلال يتعمد ضرب المجتمع الفلسطيني بشتى الوسائل ومن بين جرائمه اختطاف القادة وتغيبهم في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب يوسف الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وقال بحر :"إن الاحتلال ساءه ما قام به يوسف من تحرك واسع من أجل دفع عجلة المصالحة الفلسطينية، فعمد على تغييبه لإدراكه مدى تأثيره على كافة أبناء الشعب الفلسطيني والقبول الواسع الذي يحظى به".

وأضاف "إن د. يوسف أعلن صراحة أن مخابرات الاحتلال استدعته في 10 من أيلول/سبتمبر الماضي وحققت معه حول جهوده في دفع المصالحة الفلسطينية وحذرته من المشاركة فيها، وهذا دليل على أن الاحتلال يخشى من المصالحة ويخشى من الصادقين في تحقيقها كأمثال حسن يوسف".

ودعا د. بحر كافة الأطراف المعنية للعمل لإجبار الاحتلال الإفراج عن يوسف وكل القادة المختطفين، والذي يمثل اختطافهم مخالفة للقوانين الدولية.
 

#احمد بحر #الاعتقال الاداري #المخابرات الاسرائيلية #اسرائيل #حسن يوسف

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