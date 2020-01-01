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مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

الجمعة 23 أكتوبر 2020 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس



نابلس /سما/

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، على المزارعين الذين يعملون على قطف ثمار الزيتون، في أراضيهم بقرية بورين جنوب نابلس، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح.

وأفادت مصادر محلية أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بهجوم المستوطنين على قاطفي الزيتون بمنطقة جبل سلمان في قرية بورين.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن المستوطنين هاجموا المواطنين في القرية، ورشقوا مركباتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة محمد زبن، وبشير زبن، وأحمد بشير زبن، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح دغلس أن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تحطم عدد منها، مضيفا أنهم اعتدوا على منزل المواطن بشير حمزة، وحطموا مقتنياته.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #الاراضي الفلسطينية #قرية بورين

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