"النضال الشعبي" تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام "مجدلاني" المصاب بكورونا

رام الله /سما/

أكد أمين سر المكتب السياسي، لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الناطق الإعلامي الرسمي، عوني أبو غوش، إصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للجبهة، أحمد مجدلاني بفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو غوش: تأكدت إصابة د. مجدلاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي بناءً على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس، أمس الخميس.

وأضاف أبو غوش: د.مجدلاني بصحة جيدة ولا يشعر بأية أعراض للفيروس، وملتزم بالحجر الصحي وتعليمات الطبيب، متمنياً له ولكافة المرضى من أبناء شعبنا الشفاء العاجل والصحة والعافية.