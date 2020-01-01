  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النضال الشعبي" تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام "مجدلاني" المصاب بكورونا

الجمعة 23 أكتوبر 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النضال الشعبي" تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام "مجدلاني" المصاب بكورونا



رام الله /سما/

أكد أمين سر المكتب السياسي، لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الناطق الإعلامي الرسمي، عوني أبو غوش، إصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للجبهة، أحمد مجدلاني بفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو غوش: تأكدت إصابة د. مجدلاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي بناءً على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس، أمس الخميس.

وأضاف أبو غوش: د.مجدلاني بصحة جيدة ولا يشعر بأية أعراض للفيروس، وملتزم بالحجر الصحي وتعليمات الطبيب، متمنياً له ولكافة المرضى من أبناء شعبنا الشفاء العاجل والصحة والعافية.

#احمد مجدلاني #جبهة النضال الشعبي #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سوريا .. تحميل نتائج المفاضلة العامة حسب رقم الاكتتاب 2020

رابط : موقع موريباك يوضح بشأن نتائج كونكور و ابريف 2020 موريتانيا

"سأقتل على أيدي هؤلاء".. ملياردير إسرائيلي يكشف ما قاله بن سلمان عن خطر التطبيع مع إسرائيل

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 11 الحادية عشرة

الداخلية تُقرر الإغلاق الكامل وحظر التجول لبعض المناطق بقطاع غزة

فتح تكشف خطواتها المقبلة بشأن المصالحة الفلسطينية.. والأمم المتحدة مستعدة لانجاح الحوار الوطني

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترض احدهما

الأخبار الرئيسية

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!

حماس تعلق على تصريحات وزير خارجية امريكا بومبيو حول تدهور صحة الاسير الاخرس..

السنوار يقود خطًا براغماتيا في حماس.. معاريف: إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل إلى تفاهمات مع غزة

وزيرة الصحة : 4 وفيات 354 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و609 حالات تعاف

مسؤول عسكري كبير: دخول الجيش الى غزة مسألة وقت فقط و إسرائيل تبعث رسالة لحماس عبر الوسطاء